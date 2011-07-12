В Красном море затонуло судно с мигрантами, 197 человек погибли
08:19, 12 июля 2011Зарубежные новости
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В Красном море у берегов Судана затонуло судно с беженцами, погибли 197 человек, троим удалось спастись.
Об этом сообщает «Морской бюллетень. Совфрахт» со ссылкйо на государственные СМИ Судана.
Причиной катастрофы стал пожар на судне. Беженцы, предположительно, направлялись в Саудовскую Аравию. На борту судна находили граждане Чада, Нигерии, Сомали и Эритреи.
В акватории, где затонуло судно, продолжаются поиски. После пожара местная полиция задержала четырех граждан Йемена - владельцев утонувшего судна.
Каждый год в Саудовскую Аравию и Йемен из африканских стран прибывают тысячи нелегальных иммигрантов.
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