В России из-за аварийной посадки Ан-24 погибли люди (фото)
13:04, 11 июля 2011Зарубежные новости
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Рейс Томськ – Сургут
В Томской области России вследствие аварийной посадки самолета Ан-24 погибли 7 человек.
Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.
В Томской области в 1 км от мыса Медведева совершил аварийную посадку самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», совершавший рейс Томск - Сургут. На борту судна находились 33 человек.
По предварительным данным, авария произошла из-за возгорания двигателя.
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