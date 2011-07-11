Чем полезен абрикос

Абрикос назван самым полезным фруктом среди косточковых культур. Ученые выяснили, что он чрезвычайно полезен для пищеварительной, сердечно-сосудистой системы, а также защищает от некоторых видов рака.

В состав абрикоса входят серебро, железо, минеральные соли, инсулин и витамины А, группы В и С, а также лимонная, салициловая, винная и яблочная кислоты.

Свойствами защиты организма от рака легких, желудка, пищевода и мочевого пузыря абрикосы обладают благодаря высокому содержанию в них каротина.

Однако людям с гастритом и язвенной болезнью рекомендовано быть осторожными с употреблением абрикосов, как и людям с сахарным диабетом.

likar.info