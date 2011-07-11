В туристических городах Италии - «красный» уровень опасности

Национальная служба гражданской обороны Италии присвоит с понедельника максимальный – «красный» – уровень опасности сразу нескольким городам страны в связи с аномальной жарой, которая в воскресенье установилась на Апеннинах.

Как передает РИА «Новости», согласно информации, размещенной на сайте службы, речь идет о Болонье, Мессине, Перудже, Больцано, Пескаре и Риети, где столбик термометра уже вплотную подобрался к 40-градусной отметке.

По прогнозам метеорологов, в ближайшее время 40-градусная жара придет и в другие города Италии: Рим, Флоренцию и Тренто. Власти рекомендуют жителям принимать все необходимые меры предосторожности, чтобы уберечься от зноя.

Врачи настоятельно рекомендуют не выходить на улицу в наиболее жаркое время суток и пить как можно больше воды. Власти итальянской столицы уже заготовили 150 тысяч бутылочек минеральной воды, которые будут бесплатно раздаваться на улицах города всем желающим.

Минздрав Италии в эти дни распространил официальные рекомендации, в которых медики напоминают, что в жару предпочтительнее есть как можно больше свежих овощей и фруктов. Исключить из рациона рекомендуется «тяжелую» и острую пищу, а также алкоголь и кофе.