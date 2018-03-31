Как похудеть и помолодеть за одну ночь

На первый взгляд, желание помолодеть за одну ночь выглядит совершенно фантастическим. На самом деле даже за одну ночь, если спать правильно, можно сбросить пару лет. Увидев в зеркале посвежевшее лицо без отеков, вы сразу поймете: правильный сон – самый экономичный и самый надежный способ выглядеть лучше!

Увлажнение и питание кожи

•Увлажнение клеток кожи происходит большей частью изнутри, и лишь на 10% – благодаря увлажняющему крему. Поэтому выпивайте 2 литра чистой воды в день, а за два часа до сна прекращайте прием жидкости.

•Сократите потребление соленого, жирного и острого, особенно вечером. Соленое и острое не дает выходить воде из организма и ведет к отекам. Жирное затрудняет переваривание пищи и сбивает биологический ритм организма. Ужин должен быть легким, не позднее, чем за 2 часа до сна.

•Не пейте вечером напитки с кофеином, они затрудняет работу почек, и опять же – ведут к отекам.

•Обязательно смойте перед сном весь макияж, протрите лицо тоником, а затем нанесите крем, увлажняющий, а лучше – жирный (если ваша кожа не склонна к акне). Не забывайте о шее, без должного ухода именно она предательски выдает возраст.

Как правильно спать •Наша кожа впитывает воду извне, если влажность в помещении в норме: то есть выше 65%. Используйте увлажнители воздуха в спальне или же просто поставьте на батарею центрального отопления емкости с водой.

•Открывайте форточку, дышите ночным воздухом во время сна. На свежем воздухе спится крепче, а значит, с утра вы будете бодрее. В перегретом душном помещении кожа становится вялой. Видимо, с той же целью маркиза де Помпадур приказывала ставить на ночь рядом с ее ложем серебряный таз со льдом.

•Если вы спите на спине, на лице не образуется «заломов» и морщин. Если вы спите на животе, то лицо безжалостно мнется о подушку – об этом вам скажут утренние помятости и борозды, которые будут разглаживаться очень долго. Если на боку – под действием силы притяжения кожа отвисает вниз.

•Не используйте высоких подушек, они способствуют образованию второго подбородка.

Позаботьтесь о руках и ногах

•На чисто вымытые и очищенные скрабом руки нанесите увлажняющий крем и наденьте хлопчатобумажные или силиконовые перчатки. Ткань поможет крему лучше впитаться, а силикон создаст эффект сильнодействующей маски для рук.

•Обработайте после душа огрубелые участки кожи стоп специальной пилочкой, нанесите увлажняющий крем для стоп и наденьте на ночь носочки со специальной силиконовой прокладкой. Так кожа будет согрета и увлажнена. Эти процедуры для рук и ног достаточно делать раз в неделю.

•Подложите под ноги небольшой валик. За счет оттока крови ноги с утра будут отдохнувшими и без отеков.

Отдохнувшее тело

•Не забывайте про вибромассажер для релаксации и разогрева мышц. Утром вы почувствуете бодрость и прилив сил. Меняйте насадки и пользуйтесь массажером с утра. Сочетание массажера, 15-минутной зарядки и контрастного душа поможет забыть о том, что такое усталость и сонливость в течение дня.

Зубы как жемчуг

•Если вы с содроганием вспоминаете о процедуре отбеливания у стоматолога и не хотите в ближайшее время повторять этот малоприятный опыт, предлагаем использовать домашние системы отбеливания. Как правило, это специальные полоски, которые наклеивают на верхний и нижний ряд зубов на ночь. Благодаря специальной химической реакции они очищают зубы от налета, пятен от кофе и табака, а так же от зубных камней. Эффект заметен после первой же процедуры. А всего таких процедур – 10.

Здоровые блестящие волосы

•Можно раз в неделю делать на ночь маску для волос. Смешайте желток и масло жожоба или репейника. Вотрите смесь в волосы, наденьте шапочку из мягкой ткани, а сверху – колпак потеплее.

•На следующее утро встаньте пораньше, чтобы привести после такой процедуры волосы в порядок. Тщательно смойте маску и ополосните волосы отваром череды.

Худеть во сне

•Ужин обязательно должен быть легким, например, состоять из салата и куска хлеба грубого помола с нежирным сыром.

•Если вы будете ежедневно употреблять на ужин стакан кефира или несладкого йогурта, то быстро наладите пищеварение.

Общие правила здорового сна

•Сон должен продолжаться не менее 8 часов.

•Ложиться спать лучше не позднее 24 часов, а лучше даже раньше – именно эти часы являются для организма сигналом ко сну. Если вы ложитесь спать позже, вы обеспечиваете себе стресс, который, как известно, старит нас раньше времени.

•Не смотрите на ночь страшные фильмы, будоражащие программы, не сидите за компьютерными играми.

•Не занимайтесь спортом на ночь, потому что после физической активности вы приходите в возбуждение, а это мешает заснуть.

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