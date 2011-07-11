Кофемания делает людей нервными и раздражительными

Люди пьющие слишком много кофе, рано или поздно становятся нервным и раздражительным, не понимая, что всему виной его любимый напиток,- утверждают немецкие диетологи

Достигнув определенной концентрации в организме, кофе перестает бодрить, но становится причиной внезапного негативного психического состояния, потери концентрации. Дело в том, что кофе приводит к кратковременному повышению давления. Но если предел достигнут, кофе не приводит к желаемому результату, и то, что ожидает человека - это головная боль, которая может продолжаться несколько дней. И хотя диетологи относят кофейную зависимость к привычке, но многие люди ощущают ухудшение самочувствия и настроения, если не получают своей "дозы" кофе за день.

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