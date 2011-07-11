Что в мясном фарше?

В следующий раз, задумайтесь когда будете выбирать на ужин полуфабрикат для своей семьи, потому что то что мы сейчас расскажем, заставит вас задуматься.

На одном знаменитом украинском предприятии, где работает наш источник, все не так уж гладко, как это говорят с экранов телевизоров. Фабрика по выращиванию птицы, в частности курицы, производит и поставляет на прилавки магазинов свой продукт.

Уже не новость, что для интенсивного роста птицы, ее кормят добавками, примесями и различными стероидами. Но также мясо могут накалывать различными смесями, для увеличения тканей и добавления веса. Основная цель этого - увеличение прибыли. О здоровье покупателей уже давно никто не печется, чтобы вам не говорили добрые и искренние лица в рекламе.

Как сообщает наш источник, на этой фабрике с птицей поступают таким способом: битые, больные, с гематомами куры попадают в разделочную и пересортировываются на фарш. Фарш вместе с мелкими костями, больными тканями, гнилым мясом перемалывают, добавляют усилитель цвета, который придает фаршу яркий здоровый оттенок и передают на продажу. Также в фарше находятся внутренности. Остатки не проданного фарша, снова обрабатывают, добавляют усилители вкуса и продают заново. Знаменитая фирма по производству мороженного, пельменей и вареников скупает весь этот фарш для своей продукции.

Потом конечно же вся эта гниль попадает в ваши же пельмени. Запах и вкус тщательно завуалирован ароматом специй (опять же искусственных, то есть ароматизатором, идентичным натуральному). В покупном фарше вы уже не увидите молотый душистый перец и остальные добавки. Все затраты сведены к минимуму, то есть зачем тратить больше на настоящий килограмм перца, если его можно заменить более дешевым идентичным.

В итоге несколько раз не перепроданный фарш в магазинах, маркетах и базарах, попадает снова на переработку и отправляется в полуфабрикаты. Безотходное производство.

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