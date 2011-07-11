В Индии жертвами железнодорожной катастрофы стали 53 человека
В Индии потерпел крушение пассажирский поезд Kalka Mail, следовавший из города Хаура в Нью-Дели. По последним данным, жертвами железнодорожной катастрофы стали по меньшей мере 53 человека. 250 человек ранены.
Как сообщает «Газета.ру», поезд потерпел крушение в воскресенье днем в 120 км от города Лакхнау.
С рельсов сошли 12 вагонов и локомотив поезда после того, как машинист прибегнул к экстренному торможению. В тот момент поезд следовал со скоростью около 110 км/час.
Машинист с тяжелыми ранениями находится в больнице и пока не может давать показания.
В поезде, по предварительным данным, находились трое подданных Швеции. Один из них погиб, еще один получил травмы и доставлен в больницу. Судьба третьего иностранца пока остается неизвестной.
В результате катастрофы железнодорожное сообщение по маршруту Нью-Дели – Хаура нарушено. На месте крушения продолжают работать спасатели.