В Индии жертвами железнодорожной катастрофы стали 53 человека

В Индии потерпел крушение пассажирский поезд Kalka Mail, следовавший из города Хаура в Нью-Дели. По последним данным, жертвами железнодорожной катастрофы стали по меньшей мере 53 человека. 250 человек ранены.

Как сообщает «Газета.ру», поезд потерпел крушение в воскресенье днем в 120 км от города Лакхнау.

С рельсов сошли 12 вагонов и локомотив поезда после того, как машинист прибегнул к экстренному торможению. В тот момент поезд следовал со скоростью около 110 км/час.

Машинист с тяжелыми ранениями находится в больнице и пока не может давать показания.

В поезде, по предварительным данным, находились трое подданных Швеции. Один из них погиб, еще один получил травмы и доставлен в больницу. Судьба третьего иностранца пока остается неизвестной.

В результате катастрофы железнодорожное сообщение по маршруту Нью-Дели – Хаура нарушено. На месте крушения продолжают работать спасатели.