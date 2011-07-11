Чем вредны ароматические свечи

Среди женщин имеется огромное количество поклонниц ароматических свечей, которые они регулярно зажигают в своих домах.

Однако результаты недавно проведенных американскими специалистами исследований показали, что на самом деле эффект от использования ароматических свечей заключается не только в наличии приятного запаха, сообщает Raut.

Выяснилось, что их пары являются не менее токсичными, чем сигареты. Ситуация усугубляется тем, что обычно они зажигаются в плохо проветриваемых помещениях и, к тому же, многие дамы предпочитают использовать их вечером, после чего спят в задымленной комнате с достаточно высокой концентрацией в воздухе вредных веществ. Это приводит к повышению вероятности развития таких заболеваний, как астма, экзема, другие кожные болезни.

Более дорогие сорта данной продукции, изготовленные из высококачественного пчелиного воска и сои, редко становятся источником проблем для здоровья. Прежде всего, риск связан с дешевыми ароматическими свечами, сделанными из парафина, в составе которых присутствуют так опасные летучие органические соединения – вещества, которые могут серьезно навредить здоровью.

dosmed.ru