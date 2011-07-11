Мощное землетрясение произошло у восточного побережья Японии

Мощное землетрясение магнитудой 7,0 произошло у восточного побережья японского острова Хонсю, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Геологическую службу США.

Первоначально служба сообщала о магнитуде 7,1. Подземные толчки были зафиксированы в 10.57 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 34,9 километра, эпицентр располагался в 250 километрах к востоку от аварийной АЭС "Фукусима-1" и в 411 километрах к северо-востоку от Токио.

Как передавал телеканал NHK, после землетрясения была объявлена угроза цунами высотой до 0,5 метра. Позже телеканал сообщил, что вдоль всего северо-восточного побережья Японии прошла волна цунами высотой 10 сантиметров.

Персоналу АЭС "Фукусима"были даны указания об эвакуации с территории станции. Представители ТЕРСО, компании-оператора станции, заявили об отсутствии какого-либо ущерба в связи с новым землетрясением.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

В марте на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0, вызвавшее цунами высотой более десяти метров. В результате удара стихии погибли более 15 тысяч человек. После удара стихии на АЭС "Фукусима-1"была зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения. Hа станции было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать жителей из 20-километровой зоны и ввести запрет на нахождение в ней людей, а также направить рекомендации по эвакуации жителей ряда районов, расположенных в радиусе 30 километров и более от АЭС.