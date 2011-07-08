В Великобритании разыграют ЭКО в лотерею

В Великобритании проведут первую в истории лотерею с главным призом в виде экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), пишет The Sun.

Новая лотерея, уже получившая лицензию Комиссии по азартным играм, начнется 30 июля. Цена одного лотерейного билета составит 20 фунтов стерлингов (примерно 32 доллара). Сначала розыгрыши будут проводиться ежемесячно, затем этот период может быть сокращен до двух недель.

Победителю предоставят возможность завести ребенка путем искусственного оплодотворения стоимостью 25 тысяч фунтов стерлингов (около 40,2 тысячи долларов) в одной из лучших репродуктивных клиник страны. Организаторы лотереи также берут на себя расходы по доставке в клинику и пребыванию в ней. Кроме того, выигрыш включает бесплатный мобильный телефон для постоянной связи с медперсоналом.

К участию в лотерее допускаются все желающие, достигшие совершеннолетия, в том числе одинокие, гомосексуальные и пожилые. При необходимости победителю будут бесплатно предоставляться донорская сперма, донорская яйцеклетка и даже донорский эмбрион или суррогатная мать. Выбор наиболее подходящей тактики будет проводиться при участии репродуктолога.

Доходы от лотереи поступят в распоряжение ее организатора – благотворительной организации To Hatch (букв. "вылупиться"), которая оказывает онлайн-поддержку бесплодным парам.

Этическая сторона подобной лотереи уже стала предметом дебатов. Так, одна из основателей христианской организации Comment on Reproductive Ethics Джозефин Куинтавалле (Josephine Quintavalle) заявила, что "это дискредитирует саму природу человеческого размножения".

Основатель To Hatch Кэмилл Стрэчен (Camille Strachan) в качестве довода в свою пользу приводит то, что доходы от лотереи смогут помочь многим бесплодным парам получить лечение путем ЭКО – недавно из-за сокращения финансирования многие государственные медучреждения перестали предоставлять эту услугу бесплатно.

medportal.ru