Как пережить смену погоды

После жары, которая мучила нас практически весь июнь, произошел обвал температуры до 15—20 градусов. И в больницах опять аншлаг. Наш организм старается противостоять перепадам давления — перестроиться. И эта адаптация заключается в том, что сосуды начинают менять свой диаметр (сжиматься или расширяться). И если одни люди без особых потерь и недомогания переносят небольшие изменения температуры, то для других это может стать сплошной катастрофой.

Под прицелом у погоды — сердечники, люди с нарушением кровообращения, гипертоники и гипотоники, а также дети и пожилые люди. В первую очередь на изменение атмосферного давления реагируют сосуды головного мозга, которые, в свою очередь, ответственны за работу всех остальных органов. Появляются неприятные симптомы — головная боль, головокружение и общая слабость. Надпочечники в больших количествах выбрасывают в кровь адреналин — гормон стресса, поэтому повышается раздражительность, снижается работоспособность, ухудшается внимание, повышается сердцебиение, появляются озноб и проблемы с пищеварением. Врачи называют это состояние — метеоневроз.

Если позаботиться о своем организме и поддержать его в такие дни — ничего страшного не произойдет. Но при халатном к себе отношении можно угодить в больницу с серьезными проблемами с сердцем, гипертонией и даже инсультами.

10 СПОСОБОВ ПРОТИВОСТОЯТЬ ПЕРЕПАДАМ

1. Если вы знаете свою реакцию на низкое атмосферное давление, перепады температуры и магнитные бури, то лучше заранее примите препараты, которые стабилизируют самочувствие.

2. Если вы страдаете любыми хроническими заболеваниями, обязательно принимайте в дни активной смены погоды лекарства, которые предотвращают обострение.

3. Избегайте нагрузок как физических, так и эмоциональных, которые перегрузят и сосуды, и нервную систему.

4. Откажитесь от обильных приемов пищи и жирной еды: переполненный желудок приводит к нарушению ритма сердца и скачкам давления. Ешьте небольшими порциями по 4—5 раз в день.

5. Отдавайте предпочтение продуктам, богатым витаминами А, С и Р, которые положительно влияют на функции нервной системы и кровеносных сосудов. Это черная смородина, лимоны, плоды шиповника, щавель, облепиха, морковь, говяжья печень, сливочное масло, яйца, икра.

6. Замените кофе и крепкий чай (эти напитки перевозбуждают нервную систему) травяными чаями и адаптогенами: отваром шиповника, настойками женьшеня, элеутерококка, плодов лимонника.

7. Полностью откажитесь от алкоголя, который не расслабляет, а активизирует центральную нервную систему.

8. Попросите сделать вам легкий массаж воротниковой зоны: он снимет самые неприятные ощущения в голове (тяжесть, головокружение, сонливость).

9. Если вы почувствовали резкое недомогание (например, повысилось давление или участилась частота сердечных сокращений), отложите работу или домашние дела, выпейте успокоительное лекарство или 50 капель корвалола и прилягте на час отдохнуть в темном, проветренном помещении.

10. Высыпайтесь. Бессонница повышает метеочувствительность в три раза! Поэтому, если вам не удалось выспаться ночью, обязательно вздремните днем. Чтобы легко заснуть, примите перед сном теплую ванну с травами или смесью ароматических масел (розмарин, лаванда, лимон). Также можно выпить на ночь смесь из 20 капель настойки пустырника, 20 капель боярышника и 20 капель валерианы, которая мягко успокоит и поможет заснуть.

КОГДА ВЫЗЫВАТЬ ВРАЧА

•Если ваше давление превышает 140 на 90 мм.рт.ст.

•Если частота сердечных сокращений выше 120 уд./мин.

•Если вы чувствуете очень сильную головную боль

•Если вы теряете сознание

•Если в глазах двоится или немеют любые части тела

•Если вы чувствуете сильную боль в грудной клетке

Эти симптомы — возможные предвестники инфаркта или инсультов.

Благодарим за помощь в подготовке материала врача-невролога, директора лечебно-диагностического центра Международного института биологических систем Алексея Ивахненко и кардиолога ЦРП Шевчен- ковского района Юлию Шарупич.

segodnya.ua