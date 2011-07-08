В Туркмении взорвались склады с пиротехникой

Киев. 8 июля. УНИАН. Противоречивые сообщения поступают о ситуации в туркменском городе Абадан, примерно в 20 километрах от Ашхабада, где накануне взорвались склады с пиротехникой.

Правозащитный сайт "Хроники Туркменистана" сообщает о большом числе жертв, пожарах и массовом мародерстве, передает Радио «Свобода».

В публикации сайта, которую цитирует ИТАР-ТАСС, говорится, что в Абадан движутся колонны военной техники. В городе много неразорвавшихся снарядов.

По свидетельствам очевидцев, около 16 часов по местному времени прогремели несколько сильных взрывов, после чего было отключено электричество, водо и газоснабжение.

Министерство иностранных дел Туркмении подтвердило информацию о взрывах на складе в Абадане, но заявило, что жертв и "особых разрушений" нет, сообщает РИА «Новости».

По данным МИДа, взрывы произошли в четверг на специальных складах пиротехнических средств, предназначенных для фейерверков.

МИД Туркмении сообщает, что возгорание произошло в результате жаркой погоды, жертв и особых разрушений нет, населению оказывается необходимая медицинская, социальная и иные виды помощи.

В эти дни в Ашхабаде стоит сильная жара - свыше 45 градусов.