Почему немцы живут на 12 лет дольше чем украинцы

Виртуальный мир может быть настоящей панацеей от будничных хлопот. Впрочем, перед одной проблемой тот мир такой же бессилен, как и мир реален – жизнь рано или поздно заканчивается. Единственный способ долго жить - длительное старение.

На Западе мода на это уже существует. Поэтому идеал 70-летней немки, например, умереть как можно моложе и как можно позже. Западная культура имеет своеобразный подход к старости. Если ее нельзя избежать, то, по крайней мере, надо замедлить приход. И не обязательно для этого ложиться под нож пластичного хирурга или пить какие-то эликсиры. В целом это проигрышно и зря. А более актуальный лозунг - готовься к старости смолоду.

В Украине нужно задуматься над тем, что здравоохранение - это не только врачи. А еще и предупреждение болезней, на что на Западе денег не жалеют. Пока в украинской культуре понятие «старик» равняется понятиям «больной, слабый, непривлекательный». И именно этот триумвират является причиной страха перед годами. И именно поэтому украинцы с «белой завистью» смотрят на бабушек и дедушек, которые в свои 70-80 странствуют по миру, ведут активный образ жизни и выглядят счастливыми.

Почему мода на здоровую жизнь так актуальна на Западе и не культивируется в Украине?

За границей уже несколько лет руководство выплачивает специальную премию за то, что работники не курят. Кто хочет курить, идет на улицу, кто остается – получает вознаграждение – 100 евро надбавки к зарплате. На премию некурцам средний предприниматель тратит около 120 тысяч евро ежегодно. Впрочем, такое вознаграждение – проявление не альтруизма, а скорее трезвого расчета: оплачивать сотрудникам перекуры и лишние больничные - дороже.

Почему немцы живут на 12 лет дольше украинцев, в чем секрет долголетия, и секрет ли это?

В Украине почти не слышали, что где-то в мире платят деньги за то, что работник не курит. Беспокойство о здоровье наемных работников ограничивается практикой, которая остается кое-где с советских времен. На большинстве предприятий достать путевку со скидкой уже не возможно. Профосмотры остались по большей части только там, где к этому принуждают требования безопасности - водителилям, пилотам, милиционерам. А группы здоровья для пенсионеров - исключение, а не правило.

Несколько дней назад Иннеборг ПЕКАРТ разменяла восьмой десяток. Вместе с группой пожилых спортсменов бабушка разучивает новое спортивное веяние – прогулки пешком с палками или Nordic walking. Иннеборг Пекарт: „Я занимаюсь спортом ежедневно. В понедельник у меня плавание и фитнесс. Во вторник разминка и отдых. В среду утренняя и вечерняя гимнастика. Четверг - разминка, и в пятницу, как видите, nordic walking. Стандартный отдых украинского городского пенсионера - на бульваре, на скамье. 3 тысячи и один доллар – таковы в Германии расходы на оздоровление одного немца. По большому счету спорт в Германии доступен всем – неограниченный абонемент в финтесс-клуб с тренажерными залами, десятками курсов, солярием, сауной и террасой для загара обходится немцам 40-50 евро в месяц.

Украинцы за то же платят несравнимо больше. С независимостью в Украине резко уменьшилось количество не только групп здоровья для пенсионеров, но и количество детско-юношеских спортивных школ. В одном городке под Киевом недавно построили спортклуб. 300 долларов в год. Такие расходы на здоровье одного человека в Украине. Поэтому при такой поддержке - ваше здоровье - в ваших руках.

Немцы – не наибольшие долгожители на планете. Здесь тоже есть свои специфические угрозы национальному здоровью - свыше 100 немцев ежедневно умирает ранее среднестатистического возраста из-за употребления алкоголя. В среднем каждый немец выпивает за год 10 литров чистого спирта. В этом немцам нет равных среди стран Евросоюза.

А вот неожиданная для европейцев проблема ожирения, до сих пор тревожившая, кажется, только США, недавно стала темой дебатов в Бундестаге: немцы полнеют – бьють тревогу депутаты. В Украине в законе о защите прав потребителей прописано, что генетически модифицированные продукты необходимо маркировать, но не расписан сам механизм и каждый продавец делает маркировку по собственному усмотрению. И надеется на безрассудство покупателя.

Рядовой немец долговечнее украинца не только из-за профилактики заболеваний и моды на спорт. Более важными приняты здесь высокие стандарты жизни, а еще – ответственное отношение немцев к собственному отдыху. О том, что психическое здоровье действительно влияет на долголетие, скажет каждый психотерапевт. Фармацевту Екатерине КАЦАРИ никто не дает ее 80. Она и сейчас работает в аптеке. Утром - зарядка, диетическое питание, и главное - любовь вокруг тебя. Специалисты отмечают - биологический возраст все больше обгоняет паспортные данные.