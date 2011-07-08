Уникальные свойства помидоров

Американские ученые пришли к выводу, что помидоры, употребленные в пищу, снижают риск развития таких заболеваний, как рак, остеопороз и болезни сердечно-сосудистой системы.

Исследователи провели ряд опытов. Оказалось, что помидоры являются самым богатым источником ликопина, который не разрушается даже после термообработки. Поэтому полезны и томатная паста и любые консервированные помидоры.

Кроме этого, эти овощи обладают противовоспалительными свойствами. Недаром курильщикам советуют есть помидоры. Они купируют рак, заболевания сердца и сосудов, улучшают работу мозга. Помидоры доступны в большинстве стран мира, что делает их поистине самым уникальным из всех полезных продуктов.

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