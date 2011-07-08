Ученые открыли новый суперспособ похудания

Американские ученые из университета Джона Хопкинса нашли способ подавления определенного типа клеточного белка, который превращает коричневый жир в белый, и отвечает за ощущение голода.

В этом случае можно говорить о новом способе быстрого снижения веса и сжигания лишних калорий.

В настоящее время эксперименты проводились на крысах, однако, ученые уверены, что эта техника замены жира будет работать и в организме человека. Исследователи убеждены, что стимулирование выработки организмом именно коричневого жира поможет эффективно бороться с лишним весом и всеми связанными с ним заболеваниями.

Отмечается, что отключение всего одного белка стимулирует организм к накоплению большей массы так называемого коричневого, а не белого жира. Это помогает контролировать вес и является профилактикой ожирения и связанных с ним заболеваний, например, диабета.

Ученые отмечают, что в трансформации жира принимает участие белок NPY, который также связан с аппетитом. Команда ученых во главе с доктором Шенг Би выяснила: подавление данного белка приводит к снижению веса.

Коричневый жир используется человеческим организмом как источник энергии для выработки тепла и сжигания калорий. Его особенно много у младенцев. Однако, когда человек стареет, коричневый жир заменяется "вредным" белым жиром, обычно откладывается в области талии.

svit24.net