Бананы регулируют давление

Согласно директиве американских экспертов, людям с проблемами с давлением лучше урезать объем потребляемой соли меньше чем до 1500 миллиграммов в день.

От скачков давления спасут регулярные тренировки. При этом достаточно умеренных нагрузок в течение 30 минут ежедневно. Можно пойти на прогулку, покататься на велосипеде, поплавать или сходить на аэробику. Главное – не нарушать режим. Конечно, если у человека есть излишний вес, необходимо его сбросить.

Весьма полезна будет йога для тех, кто борется с низким давлением. Она воздействует на вегетативную нервную систему, которая отвечает за работу сердца и пищеварительного тракта. А снятие стресса, в свою очередь, способствует снижению кровяного давления.

Очень пригодятся бананы. Согласно исследованиям, они помогают улучшить показатели давления.

Дело в том, что бананы богаты калием, благотворно сказывающимся на состоянии здоровья. Так, люди, страдающие от сильной гипертонии, могут улучшить качество жизни, включив калий в рацион (норма для взрослого человека – 4700 миллиграммов калия в день).

А вот от алкоголя вообще лучше отказаться. Он повышает риск развития гипертонии. К примеру, если мужчина выпивает больше двух бокалов алкогольного напитка в день, а женщина – более одного, то давление сразу же повысится.

neboley.com.ua