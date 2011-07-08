Землетрясение произошло в западной части Средиземного моря
08:05, 08 июля 2011Зарубежные новости
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Магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в западной части Средиземного моря, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт Геологической службы США.
По данным сейсмологов, эпицентр находился в 95 километрах к западу от столицы французского острова Корсика города Аяччо.
Очаг землетрясения залегал на глубине 5,9 километра.
Агентство Франс Пресс сообщает, что на Корсике, а также в расположенном на континенте французском портовом городе Марсель ощущались сильные толчки.
Толчки также ощущались в Ницце.
О разрушениях и жертвах не сообщается.
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