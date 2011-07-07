В России разрешат выращивать мак

В России будет отменен запрет на культивирование пищевого мака. Сельскохозяйственные предприятия буду сеять сорта мака с низким содержанием опиатов.

Как рассказал на пресс-конференции в Екатеринбурге начальник УФСКН по Уральскому федеральному округу Игорь Семочкин, это решение было принято на прошедшем 21 июня в Москве государственном антинаркотическом комитете. Напомним, мораторий на выращивание мака действует в стране уже более 20 лет – с 1987 года.

Как отметил Семочкин, эта инициатива исходила от представителей Министерства сельского хозяйства РФ. «Сегодня в страну ежегодно ввозится 7-8 тысяч тонн мака – для нужд пищевой промышленности, а также для производителей лакокрасочных изделий, – отметил глава уральского УФСКН. – Все поставки экспортные, а потому нередко контрабандисты провозят маковую соломку, которая потом используется для изготовления наркотиков».

Игорь Семочкин также рассказал, что российские ученые серьезно подошли к вопросу возможного культивирования мака в стране. Несколько крупных сельхозНИИ разработали два сорта пищевого мака с минимальным содержанием опиатов.

«Чтобы одну дозу получить из такого мака, надо полполя выкосить», – сказал Семочкин. Инициативу Минсельхоза поддержали и антинаркотические ведомства.

«Если сельхозпредприятия будут производить пищевой мак в стране, то мы со своей стороны сможем контролировать этот процесс», – заверил глава УФСКН по УрФО. – «Ну и государству не придется валюту тратить на импортную продукцию».

nr2.ru