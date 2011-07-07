Белковые спортивные напитки бесполезны

Спортивные напитки на основе белков приносят миллионы своим производителям, но для тех, кто их пьет, они совершенно бесполезны. К такому выводу пришли ученые из Университета Бата, подытожив результаты ранее проведенных исследований эффективности спортивных добавок на основе белков и углеводов, пишет The Daily Mail.

"Хотя многие напитки на основе углеводов часто предназначаются для людей, стремящихся повысить производительность тренировок, утверждения, что такую же выгоду может давать белок, просто не подтверждаются научными данными", - заявил доктор Джеймс Беттс, ведущий исследователь.

Так, многие производители утверждают, будто белковые добавки, помогают организму адаптироваться к физической нагрузке. "Белок, конечно, является неотъемлемой частью нашего рациона, но даже усиленно тренирующиеся атлеты почти наверняка получают более, чем достаточно, белка из пищи, которую они едят", - сказал ученый.

Кстати, большинство исследований, посвященных эффективности спортивных добавок, проводились с утра, после того, как люди несколько часов не принимали пищу. А значит, несложно предположить, что добавки оказывали благотворный эффект, ведь питание в любой форме придает человеку силы.

В то же время ученый подчеркнул: необходимо больше доказательств того, что добавки являются полезными в обычной жизни и их необходимо принимать даже после того, как человек уже получил необходимые питательные вещества в ходе обычного приема пищи. Вообще же людям следует поинтересоваться относительно возможных побочных действий добавок.

По словам Беттса, анализ примерно 600 продаваемых без рецепта пищевых добавок, проведенный несколько лет назад, установил, что от 10% до 20% из них содержали анаболические гормоны, в основном тестостерон и надролон, которые не были указаны на этикетке.

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