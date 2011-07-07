Кожура граната - прекрасное противопоносное средство

Гранат – одно из древнейших растений, используемых как в народной, так и в научной медицине. Кора ветвей и корни дерева – прекрасное противоглистное средство, а отвар кожуры плода обладает вяжущим и крепящим действием.

Отвар цветков в виде припарок помогает при воспалении кожи, принятый же внутрь настой способен успокоить желудочные боли.

В аравийской медицине смешивают семена грата с семенами опийного мака. Это средство считается эффективным при дизентерии, поносе и кашле. Семена граната прекрасно стимулируют аппетит, а также применяются в случаях водянки, желтухи, грудной боли.

Сок семян употребляют как полоскание при воспалении горла и полости рта. Им же смачивают ожоги, посыпая сверху порошок из сухой кожицы плода.

Следует заметить, что кора и корни граната ядовиты! Возможно отравление при передозировке.

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