Как "совенка" сделать "жаворонком"

Нередко так бывает: ребенок поздно ложится и поздно встает. Но впереди его ждут сад, школа… Да и вообще вся наша жизнь ориентирована на «жаворонков». Можно ли превратить ночную птицу в раннюю пташку?

Сомнологи (врачи, занимающиеся профилактикой и лечением нарушений сна) категорически против переучивания «сов» в «жаворонков» и наоборот. Они считают, что это долгий и мучительный процесс, который сродни переучиванию левшей. Люди, живущие не в своем ритме, чаще болеют, быстрее устают и склонны к депрессии.

Японские исследователи полагают, что всему виной ген, вызывающий синдром наследственной длительной фазы сна. А психологи знают, что у людей, в том числе детей, есть биологическая предрасположенность, свои особенности темперамента и специфика регуляции разных процессов в организме.

– «Сов» можно приучить к раннему подъему, но как только появится возможность – начнутся каникулы или будет еще какой-то перерыв в учебе, ваш ребенок все равно достаточно быстро вернется к своей биологической природе, – рассказывает «Собеседнику» детский психолог Ирина Млодик. – К тому же «совы» всегда будут активнее ощущать себя вечером и заторможеннее утром. Но загружать «совенка» вечером уроками тоже не стоит: да, он может входить в хорошее «рабочее» интеллектуальное возбуждение и быть эффективным, но ему будет трудно выдерживать режим и перейти ко сну вовремя. Поэтому вечер для всех деток – это пора тихих и неинтеллектуальных занятий. Еще не стоит ставить «совам» в пример «жаворонков», это все равно что кареглазым людям ставить в пример голубоглазых. Следует учитывать особенности вашего ребенка, не осуждая его за ту или иную особенность, даже если она не вписывается в общепринятые нормы.

Как видно, проще подстроить жизнь ребенка к его биоритму, чем наоборот. Но не у всех есть возможность не посещать детский сад, ходить во вторую смену в школу и учиться на вечернем отделении. Наши советы вряд ли сделают из «совы» «жаворонка», но облегчат жизнь и вам, и ребенку.

Постарайтесь загружать «совенка» днем активными прогулками и постепенно сдвигать дневной сон. Вечером исключите активные игры и просмотр ТВ и тоже укладывайтесь хотя бы на 1–2 часа раньше. Возможно, ребенок встает поздно просто потому, что не высыпается.

Для «совят» важны правила подъема. Доброе утро обеспечит вашему малышу хорошее настроение на весь день, а потому будите ребенка ласковыми прикосновениями и разрешайте с утра съесть конфету, посмотреть мультик.

Вместе с ребенком выберите с вечера одежду и все необходимые вещи для сада или школы. Вечерние сборы сэкономят малышу для сна сладкие утренние минуты и уменьшат нервозность.

Постепенно сдвинуть график малыша на несколько часов можно летом – время, когда ребенка лучше начинать готовить к саду и школе.

sobesednik.ru