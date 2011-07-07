Кому нельзя пить кофе

Прежде всего, нужно знать, что передозировка кофе приводит к головокружению, головной боли и бессоннице.

Не следует пить кофе тем, кто имеет такие диагнозы, как: ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, заболевания почек, глаукома, повышенное артериальное давление, повышенная возбудимость и бессонница.

Кофе содержит дубильные вещества, которые могут иссушать слизистую желудка. По этой причине, не стоит пить этот напиток натощак. Противопоказан кофе при обострении хронического гастрита и язве.

Не рекомендуется употреблять кофе пожилым людям и детям. Раньше считалось, что противопоказан он и беременным. Однако последние исследования в этой области доказали, что кофе не оказывает серьезного влияние на здоровье матери и будущего ребенка. Но злоупотреблять этим напитком не стоит. Кофе действует возбуждающе и влияет на метаболизм кальция в организме.

Долгое время ученые считали, что кофе может приводить к развитию рака поджелудочной железы, толстой и прямой кишки. Однако недавно было доказано, что кофе наоборот снижают активность некоторых канцерогенов.

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