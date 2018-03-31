Топ-10 неудачных способов похудения

Стремление иметь привлекательную внешность заложено в каждой женщине от природы. Самое смешное и в то же время самое печальное, что вместо консультации у профессионального диетолога и разумных физических нагрузок, женщины начинают испытывать на себе самые дурацкие способы похудения.

Из различных источников мы составили своеобразный ТОП этих самых недейственных и даже опасных способов избавиться от лишних килограммов:

1. Самостоятельный выбор диеты

В одном только Интернете можно найти множество различных диет. Многие диеты вообще напоминают бред пациента психиатрической клиники. Человек, который не разбирается в диетологии, не в состоянии сориентироваться во всех этих диетах. Однако, находят, распечатывают и делают из себя подопытного кролика.

2. Полный отказ от еды

Это вообще медленное самоубийство. Сначала действительно некоторая часть лишнего веса быстро уходит, остальное останется даже, если перестать дышать. Так устроен организм: обмен веществ замедляется до минимума, желудочно-кишечный тракт атрофируется, ухудшается состав крови и т.д. Медленный путь в никуда… Если после такой «диеты» возобновить прежнее питание, ушедшие килограммы вернуться с лихвой!

3. Прием наркотических стимуляторов

Например, амфетаминов. По отзывам, за один день можно потерять до 3-5 кг. Появляется море энергии и можно активно тренироваться на протяжении 3-4 часов, а потом еще всю ночь отрываться на дискотеке. Расплатиться придется не только лишними килограммами, но и продолжительной депрессией. Кроме того, имейте ввиду, что сгорает не жир, а мышечная масса.

4. Курение

Нет никакой взаимосвязи между курением и похудением! Этот миф придуман, чтобы оправдать никотиновую зависимость. Очень смешно слышать, когда кто-то перечисляет свой дневной рацион: кофе без сахара, бутерброд, сигареты (!!!), йогурт, сухофрукты.

5. Чудо-тренажеры из магазина на диване

Особой популярностью пользуются тренажеры для пресса. Почему в рекламе не говорят о том, что «кубики» на прессе зависит о количества подкожного жира и его нельзя убрать точечно? Большинство этих тренажеров абсолютно бесполезны даже для тренировок, не говоря уже про похудение.

6. Чудо-пилюли

Рассчитаны исключительно на высасывание из вас денег, но никак не лишних килограммов. Каждый раз появление новых таблеток сопровождается массированной рекламной компанией, а после получения прибыли компания пропадает с рынка с многомиллионной прибылью. Люди не перестают верить в сказки! Люди хотят верить, они ждут чудес и «получают» их!

7. Отработки/отговорки

Смешно видеть, как худеющая девушка запихивает в рот кусок торта и тут же оправдывается: «Схожу лишний раз на аэробику и все сожгу». Вот почему во многих фитнес клубах можно заметить толстушек с неизменной фигурой на протяжении многих лет.

8. Принудительная рвота

Как же надо не любить себя, что так издеваться? Садомазохистский способ! Логику приверженцев такой «диеты» понять очень сложно. Разве что кто-то специально запихивает еду вам в рот.

9. Уменьшение размеров желудка хирургическим путем

Это способ для тех, кто вообще не в состоянии себя контролировать. Что мешает после операции снова разбить желудок до размеров самолетного ангара? А кроме этого, у людей с ожирением слабое сердце - можно не проснуться из-под наркоза.

10. Бабка-шептуха и остальные специалисты в области целительства

На самом деле - правильный способ, ведь лечение ожирения нужно начинать с головы! Только зачем дарить деньги шарлатанам? Особенно эффектно выглядит «лечение» по телефону стоимостью 1$/мин.

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