Чем полезна кожура цитрусов?

Всем известно, что мякоть цитрусовых содержит огромное количество полезных веществ. Но, оказывается, ими богата не только сочная мякоть этих плодов. Более того - когда мы чистим апельсин или грейпфрут, мы выбрасываем все самое полезное (хотя, возможно, и не самое вкусное) в мусор.

Как показали исследования, кора цитрусовых содержит большое количество веществ, обладающих антиатеросклеротическим действием - так называемых полиметоксилированных флавонов. Эти вещества, попадая в организм, нейтрализуют свободные формы кислорода, а также ускоряют процесс распада липопротеинов низкой плотности (специфических холестериновых комплексов, являющихся "строительным материалом" для образования атеросклеротических бляшек). Кроме того, увеличение их содержания в организме приводит к снижению общего содержания холестерина. В лабораторных экспериментах, проводимых на хомячках, при добавлении в рацион 1% флавонов содержание липопротеинов низкой плотности и холестерина снижалось на 35-40 процентов, пишет sunhome.ru.

По мнению исследователей, в течение ближайших нескольких лет им удастся создать "естественные" лекарственные препараты на основе флавонов цитрусовых, которые смогут составить конкуренцию современным антиатеросклеротическим средствам. А пока же они просто рекомендуют есть побольше апельсинов.

e-news.com.ua