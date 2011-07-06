Как похудеть в бедрах?

У многих женщин идея похудения давно стала навязчивой - они привычно сидят на диетах, бросают, снова начинают новый курс, ругают тренажерный зал - за неэффективность, и себя - за лень и слабость характера. И так по кругу.

Зачастую мечта о красивой фигуре побеждается более реальным желанием полениться и сьесть пирожное. Все неудачи приводят нас к депрессивному состоянию, из которого привычно выходим снова таки с помощью сладенького. Временное желание занятся спортом исчезает при появлении первых же серьезных нагрузок. А между прочим, есть масса способов привести свое тело в порядок, не устраивая организму тесты на выносливость. Достаточно лишь по иному посмотреть на процесс похудения, и вскоре вы получите желаемое.

Для начала усвойте одно правило - утренняя зарядка для женского организма - уже стресс, поэтому можете прекратить выполнять комплекс упражнений, особенно если вы сова и не можете быть активной сразу после сна. Однако, это не значит, что можно совсем забросить спорт. Просто перенесите время для зарядки на вторую половину дня, а еще лучше - на вечернее время. Многие специалисты по похудению считают, что именно вечерние упражнения позволяют получить больший эффект в процессе поддержания себя в отличной форме. Выполняйте хотя бы стандартный комплекс - “крутите” велосипед в лежачем положении, делайте приседания, махи ногами в стороны. Даже эти нехитрые упражнения принесут заметный результат.

Идеальная фигура - ваша мечта? Тогда начинайте день со стакана обычной прохладной воды. Это позволит организму взбодрится, улучшит стимулирование пищеварение и выведение лишней жидкости. Желательно на завтрак иметь кашу или мюсли, бутерброды - не лучший вариант, оставьте их на тот случай, если уж совсем нечего поесть. По возможности откажитесь от кофе в пользу стакана свежего апельсинового сока или зеленого чая - они не только придадут необходимый тонус, но и улучшат пищеварение.

И еще один простенький рецепт - приучите себя периодически (каждые два-три часа) пить обычную воду, вскоре вы будете приятно удивлены исчезнувшими отложениями на “проблемных” местах.

Поднимаетесь домой или на работу на лифте? Забудьте о нем, и тренажерка вам уже не понадобится! Если вы любите ходить на каблуках, которые оказывают далеко не лучшее влияние на кровообращение ног и способствуют развитию целлюлита, берите с собой “сменку”. Пребывание основную часть дня в удобной обуви избавит вас от многих проблем.

Не забывайте о контрастном душе, особенно после работы. Это необходимо для стимуляции кровообращения и поддержания мышц в тонусе. Будет полезен массаж бедер жесткой мочалкой или массажером. Эффективность этих упражнений можно повысить, если предварительно нанести антицеллюлитный крем или гель для душа с экстрактом водорослей. Массаж нужно выполнять до тех пор, пока не будет покраснения кожи. Когда исчезнут бледные участки, это будет означать, что циркуляция крови улучшилась. Постоянно повторяя этот комплекс, сможете избавиться от “апельсиновой корки”. Также не бесполезно пощипывать, поглаживать и похлопывать ягодицы - это также нормализует кровобращение.

Приучитесь наносить крем для похудения на ночь - это позволит эффективнее бороться с целлюлитом на протяжении суток.

Если же вас беспокоят лишние складочки на бедрах, вам необходимо периодически выполнять комплекс несложных упражнений. Начните с 8-12 повторений, потом увеличте число до 15-30. Главное - не перенапрягать мышцы, иначе их “перекачка” будет выглядеть также не лучшим образом.

Итак, 1-е упражнение - для наружных бедерных мышц. Лягте набок, одну ногу согните, другую держите прямой. Прямую ногу поднимаем под углом 50-60 градусов, не сгибая ее. При подьеме - вдох, опускаем - выдох. Голова все это время находится на полу.

Второе упражнение - для укрепления ягодичных мышц. Встаньте на колени и локти, поставьте локти на ширину плеч, не прогибая поясницу. Выполняйте подьем одной ноги паралельно полу, выпрямляя её. При движении вверх - вдох, при движении вниз - выдох.

Укрепить внутренние мышцы бедра можно следующим упражнением - нужно стать в положение выпада, держа колено согнутой ноги над носком. Стопы должны быть параллельны. Затем, опираясь на согнутую ногу, делаем пружинящие приседы.

Следующее упражнение - для разработки задних мышц бедра. Положения сидя, стопа ставится накрест за бедро другой ноги. Положение противоположного локтя - на колене. При этом слегка сгибаем в колене вытянутую ногу.

Выполнение этих простых упражнений с постоянной периодичностью позволит вам наблюдать за тем, как бедра станут настолько привлекательными, что придется дополнять свой гардероб мини-юбками и облегающими брючками.

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