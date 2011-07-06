Медовый массаж для красивого тела

О пользе меда известно во всем мире, как известно и то, что он с успехом применяется и при проведении сеансов массажа, при этом успехом пользуется как восточный, так и западный вариант медового массажа. Целебные свойства продукта были оценены по достоинству всеми развитыми странами, но отличия между массажем, проводимым в Европе и на Востоке.

Европейский вариант медового массажа - для него потребуется смешать мед с солью, желательно с крупной; распарив тело в горячей ванне, нанесите полученную смесь на кожу, особенно на проблемные ее участки, и начните массировать, совершая круговые движения, в течение десяти минут.

После чего ополосните тело под душем.

Есть еще один его вариант. В этом случае вам рекомендуется поставить ногу на возвышенность (можно на невысокий стул), и нанести мед на бедро, затем расположите руки в верхней его части таким образом, чтобы большие пальцы представляли собой прямую линию, а указательные – служили бы сторонами треугольника.

Затем этими пальцами следует захватить участок кожи и постепенно начать продвигать его к низу.

Подобным образом следует обработать все проблемные участки, после чего мед смывается теплой водой.

А вот на Тибете практикуют такой вид медового массажа: выберите тот участок, на котором планируется проведение процедуры, и похлопывающими движениями нанесите на него мед.

После чего следует плотно прижать к коже ладони, затем резко оторвать их от нее, повторяя такие движения далее, нужно добиваться все большей их интенсивности и резкости.

Мед продолжает практически самым настоящим образом «вбиваться» в кожу, до образования на ней белой массы.

Каждый следующий участок кожи подвергается массажу в течение десяти-пятнадцати минут.

Затем мед смывается под душем теплой водой, а тело оборачивается полотенцем.

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