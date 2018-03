Жирная пища действует как наркотик

Жирная пища стимулирует выработку в организме химических веществ, которые схожи по действию с наркотиками и "заставляют" человека есть больше, чем требуется для насыщения, говорится в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Считается, что млекопитающие эволюционно "запрограммированы" на поиск жирной пищи, которая служит хорошим источником энергии. Тем не менее, механизм реализации этой "программы" изучен недостаточно хорошо.

Ряд исследований показал, что важную роль в процессе формирования предпочтений к тому или иному виду пищи играют эндоканнабиноиды - внутренние стимуляторы нервной системы, схожие по действию с марихуаной.

Группа ученых из США и Италии под руководством Дэниэла Пиомелли из университета Калифорнии показала работу этого механизма на примере лабораторных крыс.

Биологи кормили грызунов кукурузным маслом, при этом оно выводилось из желудка животного по внешнему каналу для того, чтобы исключить возможное влияние пищеварения на ход эксперимента. Ученые наблюдали за изменением концентрации эндоканнабиноидов в разных частях тела крыс.

При попадании жирной пищи на язык крысы ее мозг передавал в кишечник сигнал, который заставлял нервные клетки усиленно синтезировать в кишечнике эндоканнабиноиды, воздействующие на те же рецепторы нервной системы, что вещество в марихуане.

Эти вещества образуются только в нервных клетках, отвечающих за работу пищеварительной системы, их действие не распространяется на мозг или другие части нервной системы, отмечают авторы статьи.

При усилении синтеза эндоканнабиноидов организм начинал вырабатывать меньше веществ, которые отвечают за их расщепление. Таким образом, поедание жирной пищи вызывало дополнительное удовольствие, что заставляло подопытных крыс есть больше еды, чем им требуовалось для насыщения.

Для противодействия этому эффекту ученые ввели в кишечник животных небольшое количество химических соединений, которые блокируют действие эндоканнабиноидов. В результате крысы стали есть в три-четыре раза меньше жирной пищи, но при этом не теряли аппетита, если им предлагали сбалансированный или обезжиренный рацион.

"С одной стороны, нам нужно провести дополнительные эксперименты для определения того, что влияет на скорость насыщения и частоту приема пищи. С другой стороны, наше исследование показывает, что можно разработать медицинские препараты на основе подавления активности рецепторов эндоканнабиноидов, которые будут понижать потребление жирной пищи и не будут влиять на центры удовольствия мозга", - считают ученые.

