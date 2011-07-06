Как бороться с первыми морщинками

Как известно, ничто так не выдает возраст женщины, как ее шея. Так что к этой части тела у меня самое пристальное внимание. И помогает ухаживать за собой обычная капуста. Маски из нее запросто могут соперничать с дорогой косметикой из магазина. Попробуйте сами, не пожалеете!

Маска из яичного желтка и капусты. Желток 1 яйца смешайте с 1 ст. ложкой пропущенной через мясорубку белокочанной капусты, добавьте 1 ч. ложку нерафинированного подсолнечного масла и перемешайте до получения однородной массы.

Маску нанесите на шею на 15–20 минут, затем смойте теплой водой.

Маска из капустных листьев. 3–4 капустных листа погрузите в кипяток на 1–2 минуты, слегка охладите и наложите на смазанную оливковым маслом шею на 20 минут.

Затем листья снимите и протрите кожу тампоном, смоченным в отваре аптечной ромашки.

medinfo.ua