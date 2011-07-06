Как вылечить выпадение волос

На здоровье волос влияют самые разные факторы. Прежде всего, это экологическая обстановка, которая, честно сказать, оставляет желать лучшего; кроме этого общее самочувствие и здоровье, погодные условия, образ жизни, питание, которое частенько бывает лишено многих важных элементов не только для красоты волос, но для всего здоровья в целом. Восполнить дефицит полезных элементов и «сгладить» негативное воздействие окружающей среды на волосы можно при помощи лечебных масок.

Красота волос, прежде всего, зависит от их крепости. Укрепить волосы можно при помощи всем хорошо известной маски из хлеба. Возьмите кусок хлеба и залейте его горячей водой. Оставьте емкость с хлебом и водой на три часа. После проведите массаж головы, используя хлебную кашицу, а затем оставьте на полтора часа. В конце процедуры волосы следует хорошенько промыть.

Идеально помогает при выпадении волос следующая маска. Возьмите по ложке касторового и репейного масел, ложечку коньяка, две ложки меда, чуть-чуть сухих дрожжей, два желтка. Все ингредиенты хорошо перемешивают между собой. Смесь необходимо слегка нагреть, а затем нанести на голову и оставить на пару часов.

При выпадении волос очень важно проводить процедуры для стимулирования роста волос. Следующую маску следует проводить вечером перед отходом ко сну. Итак, возьмите по три капли масел розмарина и лаванды, по две капли масел тимьяна и кедра, четыре ложечки масла из виноградных косточек, а также четверть ложечки масла жожоба. После того, как ингредиенты будут перемешаны, состав втирают в кожу при помощи пальцев. Голову укутывают теплым платком и так укладываются спать. Утром волосы хорошо промывают лечебным шампунем.

Для укрепления волос используйте особую кефирную маску. Возьмите немного кефира и растворите в нем ложку бесцветной хны. Состав наносят на волосы и корни, а через час смывают.

Следующая маска подходит для жирных волос. Возьмите среднее яблоко и натрите его на терке. Добавьте к яблочной массе по две ложки яблочного уксуса и лимонного сока. Теперь состав наносят на кожу и волосы, а через полчаса смывают водой.

Если вам проблема выпадения волос не знакома, это не значит, что вы полностью защищены от нее. Для здоровья ваших волос все же стоит проводить "профилактические" маски, которые защитят их. Возьмите четверть стакана оливкового масла и слегка подогрейте на водяной бане. Теперь теплое масло следует втереть с кожу, проводя легкий массаж головы. После этого голову укрывают теплым полотенцем. Процедуру лучше всего проводить вечером перед сном, а на утро смывать масло шампунем. Данная маска будет намного эффективнее, если вы проведете двадцать процедур подряд.

Не забывайте использовать лечебные маски, и вы очень скоро забудете о проблеме, связанной с выпадением волос.

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