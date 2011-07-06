От конфет не толстеют?

Парадоксально, но факт: судя по исследованию, проведенному в Университете штата Луизиана, дети, которым родители не запрещают есть сладкое, гораздо реже страдают от ожирения и избыточного веса, чем те, кому сладкого не дают.

Сейчас дети едят куда меньше конфет, чем ели их родители. Если в начале 70-х 94% детей получали сладости, то к началу 90-х — всего 71%. И эта цифра непрерывно снижается, а дети, тем временем, толстеют.

Диетологи полагают, что родители, которые из желания сберечь фигуры своих чад лишают их шоколадок, делают ошибку, ведь дети находят другую страсть: чипсы, орешки, бургеры — лакомства куда более калорийные. Так что не надо бороться со сладким. Пусть ребенок получает сбалансированное питание, тогда и конфетка не повредит.

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