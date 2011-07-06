Мать восьмерых близнецов возненавидела своих детей

Мать восьмерых близнецов, американка Надя Сулеман (Nadya Suleman) призналась в ненависти к своим детям. Об этом она рассказала в интервью американскому журналу InTouch Weekly, сообщает USA Today.

"Я ненавижу своих детей", - заявила Сулеман, добавив, что они вызывают у нее отвращение. Шестерых старших детей, появившихся на свет до рождения восьмерни, американка назвала животными. По ее словам, она теряет над ними контроль из-за отсутствия времени на их воспитание.

Сулеман также отметила, что из-за напряжения, обусловленного заботой о четырнадцати отпрысках, у нее стали появляться мысли о самоубийстве. В интервью многодетная мать рассказала, что иногда запирается в ванной комнате и плачет. При этом она добавила, что любит своих детей, однако сожалеет, что родила каждого из них.

Кроме того, 35-летняя американка пожаловалась на испытываемые ее семьей финансовые трудности. В мае 2010 года Сулеман приняла участие в рекламной кампании, посвященной стерилизации животных, чтобы поправить свое материальное положение.

Надя Сулеман родила восьмерых близнецов в январе 2009 года. Все 14 детей американки были зачаты с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Позднее калифорнийскую клинику, в которой проходили роды Сулеман, дважды оштрафовали на общую сумму более 400 тысяч долларов. Поводом для наложения штрафов стали допущенные руководством клиники нарушения конфиденциальности информации о пациентке.

В июне 2011 года репродуктолог Майкл Камрава (Michael Kamrava), вопреки предписаниям перенесший 12 эмбрионов в матку Сулеман в ходе ЭКО, лишился лицензии. Соответствующее решение принял Медицинский совет штата Калифорния.

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