Косметика провоцирует ожирение

В эпидемии ожирения виноват не только нездоровый образ жизни, но и химические соединения, используемые в распространенных продуктах красоты.

Исследователи сделали сенсационное заявление: в эпидемии ожирения виноват не только нездоровый образ жизни, но и химические соединения, используемые в распространенных продуктах красоты, пишет The Daily Mail.

Врачи из Медицинского центра Маунт Синай в Нью-Йорке уверены: фталат, входящий в состав 70% шампуней, косметических продуктов и мыла, нарушает работу эндокринной системы и его лучше избегать. Надо сказать, заявления американских специалистов соотносятся с ранее проводимыми изысканиями, показавшими, что химические соединения способны навредить системе, контролирующей наш вес.

Оказалось, вещества, влияющие на эндокринную систему, могут имитировать эффект гормонов и влиять на работу желез, их вырабатывающих. Помимо фталата, ученые из центра Маунт Синай также занесли в "черный список" бисфенол-А, который легко найти в составе многих контейнеров, пластиковых бутылок с водой и даже детских бутылочек.

Педиатр Майда Галвез, участвовавшая в исследовании 330 детей в Восточном Гарлеме, констатирует: ей вместе с коллегами удалось обнаружить связь между химическими соединениями и весом человека. Врач советует выбирать средства без отдушек и органические линейки продуктов.

newsland.ru