Каких продуктов "не любит" целлюлит

Целлюлит рано или поздно появляется у каждой женщины. Виной тому женские гормоны эстрогены. Однако ускорить появление целлюлита можно при помощи сидячего образа жизни и неправильного питания.

А раз так, для того чтобы предотвратить целлюлит и уменьшить видимость уже имеющихся бугорков, недостаточно лишь записаться в фитнес-клуб и регулярно делать массаж. Придется еще внести и коррективы в свое меню.

Некоторые продукты способны помочь в борьбе с апельсиновой коркой.

Сельдерей

Как работает. Этот овощ по праву заслужил любовь диетологов всего мира. Дело в том, что в зелени сельдерея содержатся вещества, улучшающие обмен веществ и препятствующие отложению жира. Именно поэтому сельдерей входит в состав большинства диет для похудения.

Чем еще полезен. Среди других достоинств сельдерея – обилие витаминов. В нем есть и витамин А, и аскорбиновая кислота, и витамины группы В, и фолиевая кислота, и даже редкий витамин U, недостаток которого способен спровоцировать обострение гастритов и язвенной болезни. Листья сельдерея используют для профилактики заболеваний почек, сердечно-сосудистой системы, ревматизма, кроме того, сельдерей способствует заживлению ран и борется с воспалительными заболеваниями кожи.

Сладкий перец

Как работает. Содержит много биофлавоноидов – веществ, которые помогают выработке коллагена. Коллаген делает кожу более эластичной, а это значит, что ваши бедра останутся гладкими – жир образует бугорки лишь в местах, где кожа недостаточно упругая.

Чем еще полезен. В стручках болгарского перца содержится множество витаминов: В, В2, РР, А. Причем в красном и желтом перце витамина А, или каротина, гораздо больше, чем в зеленом. В перце много микроэлементов: калий (нужен для сердца и сосудов), йод (необходим для мозга и правильного обмена веществ), железо (для крови), цинк (улучшает кожу), фосфор (укрепляет память), магний (нормализует работу нервной системы).

Петрушка

Как работает. Кудрявая травка обладает довольно сильным мочегонным эффектом и запросто расправляется с лишней жидкостью, а значит, препятствует появлению целлюлита.

Чем еще полезна. Небольшой пучок петрушки способен удовлетворить суточную потребность организма в витамине С. По содержанию аскорбинки петрушка превосходит даже лимоны и черную смородину.

Зеленый лук

Как работает. Снижает уровень сахара в крови и активизирует обмен веществ. А чем быстрее метаболизм, тем скорее организм сжигает жиры, и целлюлит тоже сгорает в этой «топке».

Чем еще полезен. Лук – чемпион среди овощей по содержанию цинка. Дефицит этого микроэлемента способен вызвать не только выпадение волос и сделать ваши ногти хрупкими и ломкими, но и повлечь за собой более серьезные проблемы. В настоящее время установлено участие цинка в формировании иммунитета, а потому люди, страдающие от недостатка этого микроэлемента, часто сталкиваются с различными инфекционными заболеваниями, простужаются, мучаются от аллергии.

Киви

Как работает. В киви содержатся вещества, способные растворять бляшки на стенках сосудов. Если в течение месяца съедать по 2 киви в день, количество сосудистых бляшек уменьшится на 18%.

Чем еще полезен. 1 киви обеспечит организм аскорбинкой на полтора дня.