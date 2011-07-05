Оливковое масло — лучшая профилактика инсульта

Диета, богатая на оливковое масло на одну треть снижает риск инсульта в пожилом возрасте, утверждают ученые.

Согласно данным нового исследования, риск пострадать от инсульта у людей в возрасте после 65 лет на 41% меньше, если в течение жизни они готовили на оливковом масле и использовали его для заправки салатов, пишет Telegraph.

Так же диета богатая оливковым маслом является хорошей профилактикой других заболеваний, таких как диабет, высокое давление, ожирение и повышенный уровень холестерина в крови.

Инсульты возникают тогда, когда прерывается приток крови к мозгу, что случается из-за закупорки сосудов и плохого циркулирования крови. Оливковое масло, утверждают ученые из Американской академии нейрологии, помогает открывать артерии, что является дешевым и быстрым способом обеспечить себе хорошее кровообращение.

kyivpost.ua