Штраф за выкуренную в кафе сигарету - 150 евро

В Бельгии вступил в силу новый закон, который окончательно запретил курение в барах и ввел новые нормы штрафов.

Теперь штраф за выкуренную в кафе сигарету составляет 150 евро для курильщика и до 1,5 тыс. евро для хозяина заведения. Ресторатору, который попытается помешать контролерам выполнять свои обязанности, придется выложить от 5 тыс. евро. Хотя курение на улице пока еще разрешено, штраф за брошенный окурок составит от 62,5 до 625 евро при отягчающих обстоятельствах.

Вступивший в силу закон стал последним из трех антитабачных нормативных актов, принятых с 2006 года, результатом которых стал полный запрет на курение во всех общественных местах. В Бельгии теперь курить можно только у себя дома, на улице или в стеклянной коробке-вытяжке, которыми сегодня оборудованы многие общественные заведения.

Вступивший в силу закон в полной мере распространяется на курение кальяна, что обещает стать приговором некогда процветавшей в иммигрантских кварталах бельгийских городов индустрии кафе-кальянов.

Бельгия стала 20-й из 27 стран ЕС, которая ввела полный запрет на курение. Сегодня на всей территории Евросоюза полностью запрещена реклама табачных изделий в СМИ и Интернете. Производителям табачных изделий запрещено также использовать в целях рекламы спортивные и культурные мероприятия в рамках спонсорства.

news.open.by