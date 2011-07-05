Ученые назвали самые грязные места в доме

Американские ученые составили список самых грязных мест в домах. В рейтинг вошло семь предметов домашнего обихода, которые являются излюбленным местом обитания микробов и бактерий.

Оказалось, что самые грязные места - не в туалете, а на кухне, пишет The Epoch Times. К таким выводам пришел микробиолог из Университета Аризоны Чарльз Герб.

По его словам, на кухонной деревянной разделочной доске количество микробов в 200 раз больше, чем на сиденье унитаза. Ученый советует после мытья протереть доску 5% раствором уксуса или спиртом. Кроме того, не лишним будет использовать отдельные ножи и разделочные доски для обработки мяса и овощей.

Второе место по количеству микробов занимает трубка домашнего телефона. Именно этот предмет очень часто оказывается в руках всех, кто живет в доме. Грязнуля номер три - губка для мытья посуды, которая сама всех моет. Время от времени стоит мыть ее, а не только мыть ею.

На четвертом месте - душевая занавеска, тоже не привлекающая особого внимания во время уборки, но накапливающая множество микробов из-за влажного воздуха. Пятую позицию занимают мусорные корзины на кухне и в ванной, которые следует время от времени тщательно чистить.

В список "грязных" домашних помощников попала посудомоечная машина, занявшая шестую позицию в топе. На ее двери микробы находят хорошее место для обитания, также как и на двери холодильника.

И завершает список стиральная машина. Казалось бы, что очищает она от грязи, а на самом деле исследование установило, что выжившие микробы после стирки отлично уживаются в одной из главных помощниц по хозяйству. Поэтому желательно раз в месяц запустить цикл с горячей водой и уксусом для создания чистой среды.

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