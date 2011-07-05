Чем опасна зубная паста

Слишком частое использование зубной пасты может привести к нарушению работы нервной системы, утверждают американские исследователи из Юго-Западного медицинского центра Университета Техаса

Ученые изучили медицинские данные людей с симптомами выраженной мышечной слабости, нарушением когнитивных функций, сообщает medicinform.net. Также в анализах крови пациентов медики обнаружили повышенное содержание цинка и пониженный уровень меди, что привело к неврологическим нарушениям.

Оказалось, что все эти пациенты злоупотребляли количеством зубной пасты во время чистки зубов, которая попадала в пищеварительный тракт. Как только частота использования пасты была снижена, пациенты пошли на поправку.

Медики предупреждают, что чрезмерное увлечение гигиеной и использование большого количества химических средств (зубной пасты, мыла, шампуня) может привести к возникновению нарушений в работе организма. Все процедуры необходимо выполнять в разумных количествах и с адекватным количеством моющих средств.

focus.ua