Как правильно летом хранить косметику

Не стоит приобретать косметику впрок.

Приобретение косметических средств должно быть при необходимости. Не стоит покупать две одинаковые маски или баночки с кремом.

Не рекомендуется оставлять баночки с косметическим средством подолгу открытыми. Необходимо плотно закрывать крышку после нанесения крема или иного средства.

Не подвергайте косметику воздействию солнечных лучей или влаги.

Лучше всего косметика хранится при комнатной температуре. Не самые лучшие условия для хранения косметики находятся в холодильнике. Не любая косметика выдержит низкие температуры. От этого она быстрее начнет портиться. В период жаркого лета, чтобы косметика не таяла, допускается ее временное хранение на нижней полке холодильника. Только при этом необходимо косметику положить в пластмассовый контейнер и плотно закрыть крышку.

Ванная комната подходит только для хранения средств для душа и средств для интимной гигиены. Они хорошо хранятся в таких условиях. Косметика, при изготовлении которой использовались растительные экстракты, хранить в ванной не рекомендуется, так как на нее плохо влияют влажность, пар и перепад температуры.

Открытые баночки с кремом, лосьоном, молочком, тоником, гелем можно хранить не больше года. Имеются косметические средства, срок годности которых составляет 2 года. Тогда этот срок должен быть указан на упаковке. Тушь, помада, подводка для глаз не выдерживают такой срок.

Нужно тщательно следить за их сроком годности.

Использование косметики, у которой истек срок годности, может нанести вред. Если помада начала собираться в комки на губах, то рекомендуется прекратить использование этой помады. Если тени или тушь начали вызывать раздражение, то их использование не добавит выразительности вашим глазам.

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