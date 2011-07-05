Медики предупреждают, что высокие каблуки повышают риск развития артрита, также способны изменить осанку и увеличить давление, которое испытывают ступни, лодыжки, коленные суставы, что повышает риск остеоартрита.

Ортопед Энтони Редмонд советует женщинам выбирать обувь с круглым носком и максимальной высотой каблука в 2-3 сантиметра, сообщает meddaily.ru. Также нужна подошва, поглощающая толчки при ходьбе.

Специалисты считают, что вскоре разовьется настоящая эпидемия артрита из-за пристрастия женщин к каблукам или плохо сидящей обуви, особенно кроссовок (три четверти мужчин и женщин носят спортивную обувь, не подходящую для того вида спорта, которым они занимаются). Сюда добавляются факторы вроде большого веса и увеличения продолжительности жизни.

focus.ua