Энергетики вызывают зависимость

Специалисты все чаще говорят о том, что любовь к энергетическим напиткам может вызвать серьезное привыкание и проблемы со здоровьем. В университете Буффало учеными были проведены исследования, итог которых оказался не таким уж и радостным. Женщины, употребляющие энергетики, рискуют попасть в зависимость от таких пагубных привычек, как пьянство или злоупотребление психотропными лекарствами. Ученые проанализировали состояние 226 добровольцев, участвующих в опыте. Всем участникам было от восемнадцати до сорока пяти лет.

Профессоры Брайен Куигли и Кэтлин Миллер, возглавившие исследовательскую работу, заявили, что почти 95 процентов участников постоянно употребляют большую дозу кофеина, содержащуюся в энергетических напитках и кофе, 57 процентов испытуемых регулярно пьют энергетики. Кроме того, 68 человек из ста признались, что пару раз в год уходят в запои, а 74 человека любят в пьяном состоянии совершать самые безумные поступки, о которых им на следующий день стыдно вспоминать.

Молодые люди нередко сталкиваются с похмельным синдромом и порицанием старших родственников. Половина опрошенных хотя бы раз в жизни курили марихуану, 20 процентов — нюхали кокаин, четверть молодых людей увлекались психоделиками, а 23 человека из ста иногда принимают сильные медикаменты. К слову сказать, добровольцев объединяет еще одно обстоятельство, — все они люди из шоу-бизнеса, так или иначе связанные с музыкой.

newsland.ru