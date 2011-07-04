Почему мы полнеем с возрастом

Большинство людей перестает строго контролировать свой вес после 41 года, как выяснили исследователи. Именно тогда наши талии начинают стремительно округляться.

Некоторые врачи с грустью замечают, что именно в этом возрасте у многих людей начинаются зримые перемены во внешнем виде, включая появление так называемого "запасного колеса" на талии. В 41 год большинство людей почему-то перестают строго следить за собой.

Исследователи выяснили, что очень большое количество сорокалетних начинают есть слишком много, одновременно существенно сокращая количество ежедневных упражнений. Тысячи людей, опрошенных в ходе исследования, заявили, что очень хотели бы повернуть время вспять и не быть такими легкомысленными сразу после 40. Увы, потом справиться с проблемой лишнего веса бывает очень и очень трудно.

В одной только Великобритании каждый год регистрируется по 100 тысяч новых случаев диабета (диабета второго типа). Это по 275 новых пациентов в сутки, или по одному каждые пять минут. Несмотря на то, что именно диабет теперь является главной угрозой для здоровья нации, почти половина опрошенных пациентов понятия не имеет о том, что эта болезнь представляет собой по-настоящему.

Люди не знают о возможных осложнениях, вроде ампутации конечностей, слепоты или болезней сердца, пишет Медикфорум.

Исследователи выделяют несколько ключевых факторов риска при диабете:

- возраст старше 40 лет - наличие родителей или других родственников диабетиков - лишний вес (увеличивает риск диабета второго типа в 10 раз) - нехватка физических упражнений - рождение ребенка весом более 4 кг - высокий уровень сахара в крови во время беременности.

neboley.com.ua