В США около 160 тысяч литров нефти попали в реку

Около 160 тысяч литров сырой нефти попали в реку Йеллоустоун, которая протекает по одноименному национальному парку США, образовав пятно длиной 40 км.

Нефть оказалась в водоеме в результате порыва трубы, принадлежащей одной из крупнейших нефтчных компаний мира ExxonMobil. Из-за ЧП пришлось временно эвакуировать часть жителей населенных пунктов, расположенных вдоль русла, сообщает РБК.

"Стороны, ответственные за безопасность нефтепровода, который проложен по дну реки, обязаны ликвидировать последствия порыва", - заявил Брайан ШВЕЙЦЕР, губернатор штата Монтана, где и произошел разлив.

Пресс-секретарь ExxonMobil Пэм МАЛЕК подтвердила, что в реку попало около тысячи баррелей нефти перед тем, как компания перекрыла трубопровод.

ExxonMobil принесла штату извинения за разлив нефти. В воскресенье вечером представители компании вместе с властями Монтаны прибыли на место ЧП, чтобы оценить ущерб, нанесенный окружающей среде. Как заявил журналистам президент нефтепроводного филиала ExxonMobil Гэри ПРЮССИНГ, в ходе вертолетного осмотра местности опасности для населения выявлено не было, передает ИТАР-ТАСС.

По словам представителей американской компании, утечка нефти была перекрыта "в течение считанных минут", после того, как была обнаружена. Компания пообещала предпринять все необходимые усилия для ликвидации последствий ЧП.

В ближайшие дни самолеты ExxonMobil будут совершать регулярный облет местности, чтобы контролировать движение нефтяного пятна. В очистке Йеллоустоуна заняты 100 человек. Эксперты компании рассчитывают, что в ликвидации последствий аварии им поможет сама река, отмечает NEWSru.

Йеллоустон - правый приток реки Миссури. Она протекает по территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО - Йеллоустонского национального парка. Прорыв трубопровода находится ниже по течению реки, но ученые рассматривают водную артерию как единую экосистему, поэтому ее загрязнение может негативно отразиться и на экологии международного заповедника.

Йеллоустоунский национальный парк США является первым в мире национальным парком (основан в 1872 году). Парк располагается на северо-западе страны в штатах Монтана, Вайоминг и Айдахо. Йеллоустоун знаменит своими горячими гейзерами, некоторые из которых выбрасывают фонтаны воды на высоту до 50 м. Кроме того, туристов привлекает живописный каньон реки Йеллоустоун, девственные леса и богатая флора и фауна парка.