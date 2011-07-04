Кому полезно красное вино

О пользе красного вина сегодня все наслышаны. Еще один плюс этого продукта открыла команда французских ученых из CNRS.

По их утверждению, ресвератрол - основное активное вещество красного вина, предотвращает мышечную деградацию и другие неприятные эффекты невесомости. А также, по мнению ученых, может скомпенсировать последствия сидячего образа жизни.

Результаты эксперимента на крысах исследователи опубликовали в журнале FASEB Journal.

"Длительная невесомость в космосе, - пишут авторы статьи, - приводит к гипокинезии и гиподинамии, что ведет за собой атрофию мышц, уменьшении их силы, резистентность к инсулину и потерю костной массы".

Ученые наблюдали за двумя группами крыс, которым они имитировали "полет в космос", подвешивая им задние лапы и хвост и, таким образом, снимая с них нагрузку. Половине крыс, находящихся в таком полуподвешенном состоянии, ежедневно скармливали ресвератрол.

Через некоторое время у контрольных крыс "в невесомости" мышцы стали терять массу и силу, а кроме того, развилась резистентность к инсулину, снизилась плотность костной ткани и появился риск переломов. У крыс, которых потчевали компонентом красного вина, не наблюдалось никаких из этих явлений. Ресвератрол восстанавливал также биохимические показатели организма. Это природный полифенол, известный своими антиоксидантными свойствами.

infox.ru