В Турции умерла еще одна россиянка, отравившаяся алкоголем

Врачи констатировали смерть от остановки сердца российской туристки Виктории Николаевой, отравившейся поддельным алкоголем во время яхт-тура на турецком курорте Бодрум.

Об этом РИА «Новости» сообщил представитель Ростуризма.

Как сообщалось ранее, в конце мая группа из более чем 20 россиян отравилась поддельным алкоголем на популярном турецком курорте Бодрум во время яхт-тура, организованного местной компанией. Четверо пострадавших умерли: Мария Шаляпина и Айгуль Заляева - скончались в больнице Антальи, еще одна россиянка - Марина Шевелева - умерла несколько дней спустя в московской больнице, в госпитале турецкого города Денизли 6 июня скончался Александр Жучков.

Студентка из Ярославля В.Николаева долгое время оставалась в коме, находясь в турецкой больнице. В ночь на 21 июня турецкие врачи констатировали у нее смерть мозга.