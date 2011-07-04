Работу сердца можно оценить по состоянию кожи

Группа специалистов из медицинской школы в одном из университетов Пенсильвании в ходе экспериментов выяснила, что различные заболевания кожи являются ранними симптомами нарушения работы сосудов и сердца человека. Одно из самых неприятных заболеваний кожи, псориаз, может рассказать о серьезных проблемах сердечно-сосудистой системы. Это не первое предположение подобного рода, у многих ученых уже давно возникла теория о взаимосвязи сердечных болезней и проблем с кожей, однако, только сейчас появилась возможность доказать эту теорию.

Примерно 3600 добровольцев, среди которых были представители обоих полов, приняли участие в исследовании. Результаты показали, что в большинстве случаев вероятность сердечных заболеваний существенно возрастает при наличии у пациентов проблем с кожей, в том числе, и псориаза. Больные псориазом, подвергаются риску заработать сердечный приступ на 53 процента чаще. Угроза летального исхода от острой сердечной недостаточности или от болезней сосудов, возрастает на 57 процентов. Руководитель исследования Джозеф Гельфман, профессор медицины, отметил, что подобному риску подвержены не только пожилые люди, но и сравнительно молодые пациенты, не старше сорока лет. Ученые говорят, что для эффективного лечения сердечно-сосудистых недугов и болезней кожи нужно подходить со всей ответственностью, а также искать новые пути и методики лечения.

newsland.ru