Как влияет косметика на вес человека

Миллионы людей на нашей планете имеют избыточный вес, и причина тому — вовсе не переедание, а стрессы, напряженный график работы, вредная пища и ... косметика. Все эти факторы в совокупности вызывают ожирение.

Доктора из нью-йоркского центра медицины считают, что в косметических средствах всегда присутствуют вещества, из-за которых люди набирают лишние килограммы. К примеру, фталат, который можно найти в составе большинства шампуней для волос, мыла, гелей для тела, способен нарушить нормальное функционирование эндокринной системы, которая, собственно, и контролирует вес человека. Большой вред организму может нанести бисфенол-А, входящий в состав веществ, используемых в изготовлении пластиковых контейнеров, бутылок. Иногда это опасное вещество применяют при производстве посуды для маленьких детей.

Все вещества, способные нарушить работу эндокринной системы, влияют на работу желез и выработку гормонов. В том, что люди страдают от избыточного веса, виновато не только использование вредной косметики, но и нерациональное питание. Ни для кого не секрет, что современный человек часто перекусывает на ходу, обедает в кафе быстрого питания, а это не может не отразиться на его фигуре. Жители мегаполиса не могут перебороть чувство голода и воздержаться от перекуса, поэтому им сложно держать вес в норме. В странах, где быстрое питание считается нормой уже на протяжении нескольких десятилетий, чуть ли не половина населения страдает ожирением. В нашей стране фаст-фуд только набирает обороты, но с каждым годом на улицах крупных городов можно встретить все больше людей с избыточным весом.

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