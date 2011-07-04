Выявлен еще один важный фактор долголетия

Специалистами был проведен еще один эксперимент, целью которого было доказать, что медитация - очень полезная штука. В национальном институте США провели исследование. Как оказалось, регулярная медитация снижает риск инсульта и инфаркта вдвое, а также позволяет избежать проблем с работой сердца.

По словам специалистов, женщины, обожающие слушать мантры и медитировать, редко страдают гипертонией, их давление и холестерин всегда в норме. Кроме того, их кровеносные артерии намного прочнее и эластичнее, что является идеальной защитой от диабета.

Профессор Норман Розенталь, возглавивший исследование, уверен в пользе медитации и считает, что она может пригодиться в качестве дополнительного элемента для реабилитации организма после продолжительной болезни. Древняя индийская практика обладает невероятным успокоительным действием для психики человека. А, как известно, сердечные заболевания напрямую связаны с постоянными нервными нагрузками и стрессами.

Сотрудники университета пригласили для исследования двести добровольцев. Их разделили на две группы. Волонтерам из первой группы врачи рекомендовали принимать медикаменты, а другая группа на протяжении некоторого времени занималась медитацией. Розенталь сообщил, что классические элементы дыхательной практики служат не только эффективной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, но и очень выгодны и безопасны, поскольку пациентам не нужно покупать дорогостоящие препараты, которые могут иметь и побочные эффекты.

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