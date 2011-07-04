Пиво вызывает рак

Потребление пива повышает риск развития рака прямой кишки у мужчин и рака молочных желез у женщин. Об этом сообщили в Минздраве Беларуси.

Пиво содержит дозу алкоголя, достаточную как для развития алкоголизма, так и для его токсического воздействия на организм - в первую очередь от этого страдают сердце, печень и мозг. Пагубное воздействие пива на организм человека обширно: поражения зрительного и слухового нервов, нарушения функций спинного мозга и повреждение периферической нервной системы, заболевания сердца - миокардиодистрофия. Доказано наличие зависимости между суточным потреблением пива и увеличением артериального давления, в том числе и у молодых людей.

Кроме того, результаты исследований показывают, что в молодом возрасте наиболее интенсивно развивается головной мозг, что делает его особенно чувствительным к воздействию негативных внешних факторов. Употребление пива в подростковом возрасте и затем в молодом может повредить важные структуры мозга, отвечающие за формирование личности человека.

В Германии, где традиционно употребляют много пива, большинство пациентов страдают именно от пивного алкоголизма. Чрезмерное употребление пива жителями этой страны резко снижает производительность труда после знаменитых пивных фестивалей.

Особенности пивного алкоголизма заключаются в том, что пиво вызывает более легкую степень опьянения. Формирование алкогольной зависимости происходит не столько медленно, сколько незаметно и обманчиво. Чем выше содержание алкоголя в пиве и чем больший объем выпивается, тем негативнее его воздействие на организм. Злоупотребление пивом не вызывает такого негативного отношения, как злоупотребление алкогольными напитками, и поэтому часто рассматривается окружающими как приемлемое поведение. У несовершеннолетних, потребляющих пиво регулярно, с высокой степенью вероятности можно прогнозировать развитие зависимости от алкоголя и появление других заболеваний.

Таким образом, считают в Минздраве, реклама пива, его доступность, в том числе для несовершеннолетних, его социальная приемлемость, является почвой для роста уровня его потребления детьми и молодежью и в дальнейшем для роста потребления алкогольных напитков несовершеннолетними.

Пиво - такой же алкогольный напиток, и в летнюю жару оно не должно быть средством утоления жажды. Привыкание к пиву наступает незаметно, но тем труднее затем избавиться от такой зависимости, подчеркивают сотрудники Минздрава.

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