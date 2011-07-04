Чем опасно удлинение волос

Специалисты хотят запретить модную процедуру по удлинению волос. По их мнению, нет более верного способа ухудшить состояние здоровья, чем подобная процедура, пишет The Sun. Между тем, спрос на накладные волосы вырос за последние несколько лет на 40 процентов. Во многом виноваты знаменитости, активно пользующиеся данной процедурой. В их число входят модель Наоми Кэмпбелл и певица Шерил Коул.

Одновременно по мере роста спроса все больше людей стали обращаться за помощью к врачам в связи с негативными последствиями удлинения волос, констатирует специалист по здоровью волос и кожи головы Стив Обрайан из Института трихологов.

Он отмечает: два года назад Лондонский центр трихологии в месяц лечил 30 человек, а сейчас – более 50, и этот показатель постоянно увеличивается. В качестве наглядного примера последствий удлинения волос эксперт приводит Николь Ричи, Бритни Спирс и Лиз Херли. У них данная процедура оставила на голове проплешины.

Дело в том, что из-за дополнительных прядей фолликулы волос страдают, испытывая напряжение. Это может вызвать воспаление и выпадение волос. С подобной проблемой столкнулась и актриса Дженнифер Энистон. Она призналась: если бы ей было известно, к чему приведет процедура, она бы на нее не пошла, сообщает MedDaily.

Эксперты подчеркивают: чем длиннее дополнительные пряди, тем больший вред наносится волосам человека. А клей, воск и прочие способы, применяющиеся для закрепления дополнительных волос на голове, приводят к ломкости и истончению.

podrobnosti.ua